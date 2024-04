Sport, contributi per 36mila euro. Scatta l’avviso pubblico del Comune

Rimarrà aperto sino al 19 aprile l’avviso pubblico attraverso il quale il Comune di Capannori sosterrà l’associazionismo sportivo, riconoscendone la fondamentale importanza all’interno della comunità, sia nella promozione di una cultura del benessere e della vita sana, sia nella creazione di inclusione sociale e territoriale. I contributi, per complessivi 36mila euro, sono destinati al sostegno dell’attività ordinaria delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e degli enti di promozione sportiva del territorio per sostenerne l’attività soprattutto nei contesti che richiedono maggiore impegno logistico e organizzativo.

I benefici saranno quantificati in maniera proporzionale al punteggio indicato nella graduatoria e andranno da un massimo di 4mila euro ad un minimo di 500 euro. Le domande di partecipazione devono essere redatte utilizzando gli appositi moduli allegati all’avviso, pubblicato all’albo pretorio on line del Comune, e presentate entro il 19 aprile 2024 con le seguenti modalità: a mano all’Ufficio Protocollo del Comune; invio per PEC all’indirizzo [email protected], utilizzando come dicitura "Avviso concessione contributi attività ordinaria associazioni sportive".

Le informazioni sull’avviso e sulle modalità di compilazione della domanda di partecipazione possono essere richieste all’Ufficio Nuove Cittadinanze, 0583.428354 - [email protected]. "Con questa iniziativa vogliamo sostenere concretamente l’attività ordinaria delle associazioni sportive dilettantistiche del nostro territorio, che svolgono un ruolo notevole nella nostra comunità, con l’intento di valorizzare soprattutto quelle realtà che prestano particolare attenzione alla componente giovanile, al coinvolgimento femminile e delle persone più fragili - spiega l’assessore allo Sport, Lucia Micheli - oltre ai contributi destinati alla festa dello sport e agli eventi di maggiore richiamo e a fianco di una gestione sempre più attenta e puntuale nell’organizzazione dei corsi sportivi comunali, abbiamo deciso di dare un aiuto concreto alle associazioni che quotidianamente con impegno e dedizione promuovono sport e benessere, per dimostrare loro particolare vicinanza nel periodo post Covid e in una fase economica non facile, soprattutto a causa dell’aumento delle varie utenze".

Massimo Stefanini