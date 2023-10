Spettacolo a Bagni di Lucca per il 60° anniversario del Vajont

Nell’ambito del 60° anniverario della tragedia del Vajont il comune di Bagni di Lucca e l’Accademia dei Provvidi debutteranno con un Docu-Spettacolo incentrato sui fatti tragici del 9 ottobre 1963. Lo spettacolo rientra commemorazione promossa a livello nazionale dai coordinatori artistici Marco Paolini, Gabriele Vacis e Marco Martinelli, denominata "VajontS23", che vedrà in contemporanea 130 teatri italiani che rappresenteranno in scena quei drammatici avvenimenti, che costarono la vita ad oltre 2000 persone. Non poteva mancare Bagni di Lucca che con Longarone ha un patto di gemellaggio fin dal 1964. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Accademico lunedì 9 ottobre alle ore 21.30 ad ingresso libero. Il progetto è stato presentato dalla consigliera delegata alla cultura Agnese Benedetti, con gli artisti Guendalina Tambellini e Claudio Sassetti che ne hanno curato il testo e la regia. "Era doveroso per il nostro comune - dichiara Benedetti – realizzare un evento per commemorare il 60° anniversario della tragedia del Vajont. Una nostra delegazione, guidata dal sindaco Michelini parteciperà alla cerimonia nazionale a Longarone il 9 ottobre presenziata dal Presidente Mattarella. Un pensiero va anche all’ex-sindaco Mario Lena, da poco scomparso, che fu promotore del gemellaggio". "Sono onorato di aver ricevuto questo incarico - esordisce Sassetti -. Il teatro, con il suo linguaggio, è congeniale ed aiuta a far rivivere le emozioni e i sentimenti. Allo spettacolo prenderanno parte gli allievi del corso teatrale." Per la sceneggiatrice Tambellini "E’ prezioso e fondamentale tenere viva la memoria, per rispetto verso chi non c’è più, ma anche per raccontare ai più giovani quello che è accaduto. Lo spettacolo documenta la tragedia attraverso fonti certe e testimonianza dal vivo". Sponsor: Fontanini Spa di Chifenti e Lavanderia Donati di Fornoli.

Marco Nicoli