Spettacoli dal vivo e turismo. Due bandi vinti dal Comune: "Una grande occasione"

Premiata ancora una volta l’ottima progettualità dell’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana, tra l’altro su materie molto curate dal gruppo guidato dal sindaco Daniele Gaspari, la Cultura e il Turismo. Sono, infatti, due gli importanti bandi che gli amministratori del comune della Garfagnana si sono aggiudicati in questi giorni riguardanti gli spettacoli dal vivo e il turismo delle radici. Il primo, sugli spettacoli artistici dal vivo è stato promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, il secondo, invece, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per attività culturali in occasione del 2024, denominato "Anno delle Radici Italiane".

Il Bando vinto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dal titolo "Musica e Suoni ad alta quota", prevede l’esecuzione di quattro concerti nelle località montane del San Pellegrino in Alpe, del Rifugio Burigone, del Rifugio il Pradaccio e del Rifugio Cella al Casone di Profecchia. "Un’occasione importante per valorizzare la nostra montagna che vedrà al centro delle iniziative culturali luoghi di una bellezza unica del nostro territorio - commentano dall’amministrazione -. Sarà l’occasione anche per omaggiare il Maestro Giacomo Puccini nel centenario della sua morte". Il Bando del Pnrr, promosso dal Ministero degli affari esteri, è riferito all’anno delle Radici italiane, questo 2024 appunto, e prevede un concerto delle Radici nella frazione di Chiozza che si terrà il 24 Agosto per San Bartolomeo. Prevista, inoltre, l’attivazione di laboratori tematici al Museo Etnografico di San Pellegrino in Alpe, la stampa di pieghevoli turistici in lingua portoghese. Poi, per migliorare l’accoglienza di turisti stranieri che arriveranno sul territorio per ritrovare le origini delle proprie famiglie, sarà messo a disposizione l’archivio comunale e gli stessi saranno seguiti per la ricerca da un dipendente amministrativo. "Il nostro Comune, come altri della Valle del Serchio - spiegano in conclusione -, è un territorio con una forte storia di immigrazione, in modo particolare riferibile al sud America".

"Questi due progetti, per un totale di risorse di circa 12 mila euro, porteranno eventi su gran parte del nostro territorio, con progetti che valorizzano il tessuto sociale e associativo e saranno realizzati in collaborazione con L’Associazione AMA Cultura di Castiglione e l’Associazione sportiva culturale di Chiozza".

Fiorella Corti