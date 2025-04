“Spegniamo le vetrine“. Durante i funerali del Papa

In occasione dei funerali solenni di Papa Francesco che verranno celebrati domattina a Roma, Confcommercio Lucca Massa Carrara invita i pubblici esercizi e le attività commerciali delle province di propria competenza a spegnere simbolicamente le luci delle vetrine alle 10 di sabato, orario d’inizio della cerimonia funebre in Vaticano. L’iniziativa rappresenta un segno di partecipazione al lutto nazionale e un gesto di rispetto condiviso da tutto il mondo del terziario.

“Il nostro invito – si legge in una nota dell’associazione – è quello di unire simbolicamente le attività economiche al sentimento collettivo del Paese. In un momento così significativo per la comunità civile e religiosa, spegnere per qualche minuto le luci delle vetrine assume il valore di un tributo sobrio e rispettoso nei confronti del Santo Padre. Un modo semplice ma concreto per esprimere il nostro sentimento di lutto e di riconoscenza per la missione apostolica che ha svolto”. Confcommercio ringrazia fin da ora tutti gli imprenditori che vorranno aderire a questo gesto di partecipazione.

Intanto oggi la comunità parrocchiale del Centro Storico propone una preghiera per papa Francesco: con la recita del Rosario desideriamo accompagnare papa Francesco all’incontro con il Signore della Vita, affidandolo a Maria, Madre di Dio e Madre nostra. L’appuntamento è oggi nella chiesa di San Leonardo in Borghi: alle 17,30 la recita del Rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica in suffragio di Papa Francesco.

E all’ingresso della Prefettura al piano terra in Cortile degli Svizzeri è sempre attivo il registro di condoglianze, allestito su indicazione della la presidenza del Consiglio dei ministri per i cittadini che vogliono manifestare direttamente il proprio cordoglio per la morte del Santo Padre. Il registro è a disposizione fino alla giornata di domani, dalle 8 alle 20. Sono già numerose le persone che sono passate per rilasciare la propria firma o un messaggio.