Speciale raccolta di rifiuti nell’oasi di Sibolla

Pur essendo un’oasi menzionata in testi di botanica per le sue peculairità, non è risparmiata dagli incivili che abbandonano rifiuti. E allora ben venga una iniziativa pubblica di raccolta rifiuti nella Riserva naturale del lago di Sibolla, nel territorio di Altopascio, per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente. L’associazione "Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità" e "Lipu-BirdLife International", in collaborazione con l’associazione LiveBetter e con il supporto del Comune di Altopascio, promuovono una pubblica di raccolta rifiuti domenica 17 novembre, con ritrovo alle 9.30 al Centro Visite della Riserva, in via dei Sandroni ad Altopascio. L’attività di pulizia e rimozione riguarderà la via dei Sandroni e si configura come un nuovo appuntamento dedicato al rispetto dell’ambiente, andando così ad aggiungere il lungo elenco di giornate come questa, che settimanalmente vengono organizzate sul territorio altopascese da Live Better - Vivi Meglio, con il coinvolgimento diretto anche delle persone che devono svolgere lavori socialmente utili in alternativa alla pena.

L’attività di rimozione dei rifiuti si svolgerà lungo la via dei Sandroni e la cittadinanza è invitata a partecipare, portando guanti da lavoro. L’iniziativa ha lo scopo di liberare dai rifiuti la strada di accesso e i margini della riserva naturale ma allo stesso tempo mira a sensibilizzare la cittadinanza rispetto al problema, ancora difficile da debellare, dell’abbandono di rifiuti.

M.S.