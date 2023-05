Speciale performance all’interno della mostra “Afternoon“

Appuntamento speciale con l’arte sabato 20 maggio, dalle ore 15 alle ore 19, nella Tenuta Dello Scompiglio di Vorno.

Qui si svolgerà infatti la terza performance proposta all’interno di “Afternoon“, mostra personale di Francesca Banchelli, a cura di Angel Moya Garcia. Un’azione in loop, senza un inizio o una fine, durante la quale l’incontro tra i performer genera un corpo nuovo che poi riconsidera la solitudine dando vita all’evento, concetto alla base dell’installazione ambientale creata per gli spazi Dello Scompiglio.

“Ogni replica – specifica l’artista – è unica, poiché prende vita da una ‘coreografia concettuale’ che si basa sull’evento dell’incontro, secondo dinamiche proprie di quel momento specifico, su di un’arena di cenere tra vita e morte, distruzione e rigenerazione. Ogni incontro dà luogo a una vitalità sempre diversa, stimola e plasma il corpo e i corpi nello spazio a livello mentale, fisico, creativo o repulsivo. Ogni incontro è un nuovo spazio, ogni vuoto è un nuovo corpo“.

Il lavoro di Francesca Banchelli si focalizza principalmente sui linguaggi della pittura e la performance che si articolano spesso in installazioni poliedriche. In questi dispositivi complessi emerge spesso il suo interesse per la tematica del tempo come un modo per indagare la potenzialità della narrazione.

L’appuntamento di sabato prossimo alla Tenuta dello Scompiglio di Vorno fa parte di un programma di performance che si ripetono fino a luglio. Le musiche dell’evento sono di Emiliano Zelada. I performer sono Sara Capanna, Barbara Carulli, Chiara Casiraghi, Giulia Gilera, Ana Luisa Novais, Emanuel Santos, Michele Scappa, Luca Zanni.

Nella foto di Leonardo Morfini, Francesca Banchelli in “Afternoon“, courtesy Associazione Culturale Dello Scompiglio