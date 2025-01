Spazio a nuove urne cinerarie

La Fondazione Michel de Montaigne comunica che il Cimitero Inglese, fino alla fine di maggio sarà visitabile soltanto il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 16. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione con un anticipo di 36 ore ai numeri 0583.87619 – 335.5821084. Viene altresì ricordato che è possibile richiedere la concessione per depositare, all’interno dello storico Cimitero, urne cinerarie in porzioni di terreno dedicate. Per relative info rivolgersi al 335.5821080/4. Com’è noto, infatti, la Soprintendenza ha approvato, sin dal 2016, il progetto per adibire il Cimitero Inglese di Bagni di Lucca a deposito di urne cinerarie.

L’idea è nata perché cittadini inglesi, ma anche italiani e di altre nazionalità, frequentemente hanno richiesto di poter disporre che le proprie ceneri siano deposte in un luogo così ricco di memorie storico-artistiche. Queste, in sintesi, le indicazioni utili per meglio comprendere il progetto. Le mappe della disposizione delle concessioni utilizzate dal 1842, anno di apertura, al 1953, anno di chiusura del Cimitero, hanno consentito di individuare con esattezza le porzioni di terreno libere da sepolture ed idonee alla realizzazione del progetto. Il primo lotto interesserà il settore di terreno che si trova nel quadrante sinistro superiore del sito cimiteriale, dove al suo interno i monumenti saranno disposti secondo allineamenti generati dalle antiche tombe di cornice al settore stesso e dai vialetti di camminamento esistenti.

Gli interessati potranno scegliere una tra le tre tipologie di piccolo monumento concordate con la Soprintendenza che ripropongono volumi e forme ricorrenti nei vari monumenti esistenti nell’antico Cimitero e rispettose dell’identità storico-artistica del luogo, che potranno contenere al massimo due urne cinerarie. Viene precisato che le limitazioni sopra descritte vogliono naturalmente perseguire un’armonia di forme e di stile fra "l’antico" e il "nuovo" cimitero che sarà denominato "Cimitero pluriconfessionale di Bagni di Lucca, già Cimitero Anglicano" per significare anche e soprattutto che il "nuovo" non avrà legami con alcuna particolare confessione religiosa.

Marco Nicoli