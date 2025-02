Spazio a Moc Festival . Tra filosofia, cinema teatro e musica dal vivo

9 Muse, Minerva, SoundOut e Accademia Cinema e Recitazione Toscana sono orgogliosi di presentare la prima edizione del Moc Fest, un festival innovativo che celebra la creatività in tutte le sue espressioni. Dall’11 febbraio al 23 maggio in Via Barbantini 47, il Moc Fest trasformerà Lucca in un palcoscenico d’eccezione, con un ricco calendario di appuntamenti suddivisi in cicli tematici: Cinema, Teatro, Filosofia, Performanc.

"Abbiamo fortemente voluto il MocFest - dichiara Federica Moretti, di 9 Muse - per off una possibilità alternativa di seguire eventi culturali, in una commistione equilibrata e creativa tra filosofia, cinema, teatro, stand-up comedy e musica dal vivo, pensato per chi ama riflettere, emozionarsi e sognare".

Si inizia l’11 febbraio con una anteprima, l’intervista incontro con TongDong Bai, professore di filosofia della Newark University che parlerà di confucianesimo. Poi filosofilm, ciclo dedicato ogni mercoledì all’esplorazione del profondo legame tra cinema e filosofia, CineConcert, MiniMaxiTeatro e OpenMOC.