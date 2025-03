Spazio a “Lucca Gustosa“. Show, tavola e musica

Da domani a domenica, Lucca si trasforma nel cuore pulsante della gastronomia italiana con la terza edizione di Lucca Gustosa. Tra gli eventi di punta quello di domani sera alle 21 a Villa Bottini dove si terrà lo spettacolo teatrale Saga Salsa, un racconto che intreccia memoria e cucina.

Tre generazioni di donne si confrontano attorno a un tavolo, mettendo in scena una cena che è nutrimento per il corpo e per l’anima, tra ricordi, emozioni e tradizioni. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo [email protected]. A tutto gusto anche sabato quando, alle 10, l’Auditorium Agorà accoglierà un appuntamento dedicato all’editoria gastronomica con la presentazione della rivista Cook_Inc, premiata ai Gourmand World Cook Book Awards 2022. Alle 11.30, sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio, prende vita uno show cooking imperdibile con Maria Cristina Bellelli, lady chef del ristorante Caffè Città Desenzano, affiancata da Peppone Calabrese (nella foto).

Nel pomeriggio, il Teatro San Girolamo diventa il fulcro di due eventi di grande rilievo. Alle 17.30, Ambrogio Sparagna, maestro della musica popolare, conduce una masterclass sugli strumenti musicali tradizionali. Subito dopo, alle 18.30, Peppone Calabrese, co-organizzatore della manifestazione insieme al Comune, guiderà un approfondimento su Cibo e territorio: storie e poetica della narrazione, un’occasione per riflettere sulla dieta mediterranea e il valore culturale del cibo. In serata, alle 21, il Teatro San Girolamo si accende con il concerto di Ambrogio Sparagna & Solisti Orchestra Popolare Italiana. Un’esperienza musicale unica, che celebra le sonorità tradizionali del nostro Paese. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Domenica alle 10, l’Auditorium Agorà ospita il laboratorio didattico “Io da grande farò l’agricoltore“, un incontro con Andrea Micale, giovane agricoltore e influencer, che guiderà bambini e ragazzi alla scoperta del valore del cibo genuino e della passione per la terra. La partecipazione è su prenotazione all’indirizzo [email protected]. La rassegna si concluderà in grande stile domenica 16 marzo alle ore 20.30 al Real Collegio, con la “Cena delle 8 osterie Slow Food”, che proporranno un menù degustazione di otto portate ispirate ai piatti tradizionali del territorio (evento a pagamento). Il servizio in sala sarà curato dagli studenti dell’Alberghiero di Barga. Prenotazioni al numero 339 5009167.