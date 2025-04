Spacciatore va in carcere . Disoccupato e senza casa sconta subito la pena

E’ stato condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per spaccio di droga ed è finito direttamente in carcere. Un caso piuttosto raro, dovuto principalmente al fatto che l’uomo non ha più una dimora né mezzi di sostentamento.

Protagonista della vicenda giudiziaria David Filippi, 58enne livornese, arrestato una settimana fa dai carabinieri di Livorno che l’avevano seguito e avevano sequestrato nel suo domicilio a Bagni di Lucca ben 2 chili e 800 grammi di hashish e 15mila euro in contanti. L’uomo, ex camionista, disoccupato, si aggirava in modo sospetto nell’area industriale di Livorno ed era stato controllato da una pattuglia di carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che indagavano su alcune consegne sospette. Era scattata poi una perquisizione nel bed & breakfast di Bagni di Lucca dove il 58enne era domiciliato. Ed erano saltati fuori ben 2,8 chili di hashish suddivisi in 14 panetti e circa 200 ovuli, materiale vario per la preparazione delle dosi dello stupefacente, nonché 15.710 euro in banconote di vario taglio in confezioni sottovuoto.

Il giudice del tribunale di Lucca aveva convalidato l’arresto disponendo i domiciliari. Ma ieri l’uomo, comparso per il processo in rito abbreviato, è stato condannato a 2 anni e 4 mesi che inizia a scontare subito, non avendo più una dimora né mezzi per mangiare.