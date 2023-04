Spacciatore di cocaina arrestato dai carabinieri Droga per 20mila euro

L

I carabinieri del reparto operativo di Lucca, insieme ai colleghi del radiomobile, hanno arrestato uno spacciatore sorpreso a cedere un grosso quantitativo di cocaina nella zona di Sant’Alessio. Ora i militari sono sulle tracce dell’acquirente che per il momento è riuscito a fuggire sottraendosi al blitz con una rocambolesca fuga.

In manette è finito un albanese di 33 anni residente a Pisa. I carabinieri, che sospettavano un’attività di spaccio di un crto rilivo, erano sulle sue tracce da tempo e sabato scorso l’hanno seguito fino a un parcheggio nella zona di Sant’Alessio dove è avvenuto l’incontro con un’altra persona. Al momento dello scambio di droga, i carabinieri hanno deciso di entrare in azione, bloccando il 33enne albanese che aveva appena ceduto un sacchetto con ben 165 grammi di cocaina, gettato subito via dal compratore in fuga, che è riuscito sul momento a far perdere le proprie tracce.

L’albanese è stato acciuffato e arrestato in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e a quel punto il magistrato di turno, il dottor Antonio Mariotti, ha disposto anche una perquisizione domiciliare nella sua abitazione di Pisa. Qui i carabinieri hanno ben presto rinvenuto e sequestrato altri 60 grammi di cocaina, già suddivisa in 35 piccoli involucri, pronti dunque per essere ceduti al dettaglio. Nell’abitazione gli sono stati trovati anche 7.000 euro in contanti, sequestrati in quanto ritenuti provento di spaccio, dato che l’albanese non risulta neppure avere una qualche attività lavorativa. In totale sono stati quindi recuperati e sequestrati durante il controllo ben 225 grammi di cocaina, per un valore di mercato ampiamente superiore ai 20mila euro.

Ieri mattina il giovane albanese residente a Pisa è comparso in tribunale a Lucca, dove il giudice ha convalidato l’arresto operato dai militari e ha disposto per il giovane la misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza penale per direttissima fissata per le prossime settimane. Le indagini dei carabinieri intanto proseguono per cercare di risalire all’altro spacciatore che aveva pattuito l’acquisto di quei 165 grammi di cocaina. Al vaglio vari elementi, tra cui lo smartphone del giovane albanese.

P.Pac.