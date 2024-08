Spaccata al “Caffellatte“. Molti danni al locale ma il bottino è misero: "Non hanno avuto tempo"

Hanno sfondato la porta, devastandola, per trafugare un bottino abbastanza misero. E’ accaduto al bar "Caffellatte", sulla via Pesciatina, in località Borgonuovo, nel territorio di Capannori. Quanto accaduto rappresenta il classico esempio in cui il danno alle strutture supera di gran lunga la refurtiva, costituita da pochi spiccioli. Il titolare, Leonardo Conti, originario di Altopascio (dove la famiglia è molto conosciuta, il padre Luca fu anche consigliere comunale), spiega quanto successo: "Le immagini delle telecamere della videosorveglianza hanno ripreso la scena, in tre, incappucciati, sono penetrati all’interno del locale dopo aver fatto a pezzi la porta. Praticamente distrutta, per fortuna sono riuscito a richiuderla, la sistemazione richiederà cospicue risorse. Una volta dentro - prosegue il giovane imprenditore - si è azionato il sistema di allarme e quindi i malviventi non hanno avuto il tempo di mettere a soqquadro, come talvolta è avvenuto, il negozio è stato lasciato in ordine. L’obiettivo era il fondo cassa, ma di notte ci lasciamo veramente il minimo per la mattina seguente. Dopo aver arraffato quello che hanno trovato sono fuggiti. La sirena li ha costretti a sbrigarsi, senza poter rubare magari altro, ad esempio bottiglie di liquori. Ma i danni sono ingenti. Tutto il materiale relativo alle immagini è stato consegnato alle forze dell’ordine, speriamo - conclude Conti - che possano ricavarne elementi utili. Però rimane l’amarezza per queste situazioni, essere avvisato nel cuore della notte che la tua attività è stata presa di mira dai soliti ignoti è davvero brutto".

L’attività investigativa è partita subito dopo la denuncia ai carabinieri da parte della vittima dell’ennesimo colpo perpetrato nella Piana ai danni sia delle abitazioni, ma soprattutto dei negozi. Nella settimana di Ferragosto le cronache sono piene di resoconti di visite notturne indesiderate. I militari stanno svolgendo le indagini a 360 gradi. Oltre a quelle dell’esercizio commerciale, saranno visionate anche le immagini sulla strada principale per verificare l’ingresso e l’arrivo di eventuali veicoli sospetti, sui quali può essere arrivata la banda. Altra domanda a cui si dovrà dare risposta, se si tratta della solita gang, in azione anche nei giorni scorsi.

Massimo Stefanini