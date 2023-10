Sovraindebitamento a Lucca: Sostegno agli Indigenti

Si rinnova la possibilità per la Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest di sostenere i costi connessi alla gestione delle procedure di cancellazione dei debiti a favore di soggetti “incapienti”, grazie ad un nuovo contributo concesso dalla Fondazione Pisa nell’ambito degli interventi dedicati al settore volontariato, filantropia e beneficenza.

Tale procedura di “esdebitazione” è usufruibile solo per una volta nella vita per le persone “meritevoli” che hanno contratto debiti pensando di potervi far fronte ma che, per eventi imprevisti, si sono trovati in stato di sovraindebitamento e non sono più in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura e che, essendo “indigenti”, non riescono a pagare le spese di accesso a tale procedimento, previste dalla legge.

Fino ad oggi infatti sono stati pochissimi i soggetti che sono riusciti a cogliere questa opportunità perché purtroppo i costi di procedura, ad oggi non coperti da gratuito patrocinio legale, di fatto hanno reso inaccessibili queste misure proprio a coloro per le quali il legislatore le ha scritte.