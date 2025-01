Sottopasso, slitta la fine dei lavori. Ed emergono altri reperti storici

Si sposta ancora un po’ più avanti nel tempo la linea del traguardo per la fine dei lavori al sottopasso ciclopedonale davanti alla stazione ferroviaria in piazzale Ricasoli. Adesso il termine ultimo è quello del prossimo 17 marzo. Nel corso di questi ultimi due anni d’altronde si sono verificate alcune sospensioni di lavori e richieste di proroga per varie motivazioni. Tra queste, tanto per fare alcuni esempi, l’attesa dell’attestato di avvenuta bonifica bellica da parte del Genio Militare di Padova, l’attesa di valutazioni da parte della Soprintendenza sulle modalità di effettuazione degli scavi a causa di previsioni meteorologiche di abbondanti precipitazioni, e lo svolgimento del Lucca Comics and Games 2023 con chiusura delle strade e presenza di stand espositivi in zone prossime al cantiere.

L’ultima proroga richiesta a dicembre scorso è stata motivata invece dal ritrovamento di ulteriori reperti riguardanti la “Vecchia Tramvia” (lato spalti), da difficoltà operative dovute ai giorni di pioggia nei mesi di settembre e ottobre, con precipitazioni molto intense che hanno causato l’impregnazione del terreno anche nei giorni successivi, dalla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi esistenti (riallaccio condotta Gesam) e dalla mancata possibilità di lavorare con la normale produttività in corrispondenza del Lucca Comics and Games 2024.

Dunque, il Comune ha concesso il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori – che all’inizio del cantiere (verbale di consegna definitivo dei lavori il 22 maggio 2023) era fissato per il 13 agosto 2024 – è adesso spostato al 17 marzo 2025. Ma al di là delle questioni per così dire tecniche, quello che assume ancora una volta il carattere di curiosità per la conoscenza del nostro sottosuolo e della nostra storia, è ciò che è emerso sul lato spalti Mura.

Di cosa si tratta? A quanto ci racconta l’archeologa Elisabetta Abela, è emersa una parte residua di un’altra struttura relativa alla vecchia tramvia e che all’incirca è databile inizio Novecento. Oltre a questo è emerso un residuo di pavimentazione stradale, relativamente conservata, inghiaiata: si vedeva in pratica solo una traccia di questa strada che a quanto pare era l’asse viario che collegava il centro storico della città al suburbio meridionale in direzione Pisa. In questo caso si parla di un ritrovamento di epoca rinascimentale. Le archeologhe hanno lavorato un paio di giorni sul cantiere per poter documentare il tutto con esattezza e i lavori, alla fine, sono ripartiti.

Cristiano Consorti