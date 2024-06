Sotto i riflettori 15 Comuni. Le curiosità

Sono 15 i Comuni della Valle del Serchio chiamati alle urne, da oggi alle 15 e fino a domani sera alle 23, per il rinnovo delle rispettive amministrazioni: 3 nella Media Valle, Barga, Borgo a Mozzano e Pescaglia, e 12 in Garfagnana, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, MInucciano, Molazzana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina. Coinvolti un totale di 40mila500 abitanti per un numero superiore di possibili votanti, esattamente 42.067, fenomeno possibile grazie ai tanti elettori residenti all’estero.

In Garfagnana, per esempio, sono emblematici i casi di Fabbriche di Vergemoli dove, a fronte di 715 abitanti, sarebbero 1.173 i votanti, del comune di Vagli Sotto, 839 abitanti e 1163 aventi diritto al voto, e del comune di Careggine, con 1.058 potenziali votanti contro i 509 abitanti.

Unico sul nostro territorio anche il caso del comune di Villa Collemandina, dove è presente una sola lista in corsa che appoggia la candidatura del sindaco uscente, Francesco Pioli. Per la convalida, la lista in questione sarà impegnata nel raggiungimento del quorum che, anche se modificato e alleggerito nei parametri, non dovrà essere inferiore al 40 per cento degli elettori presenti nelle liste del Comune, non tenendo conto degli elettori iscritti all’Aire che non abbiano esercitato il loro diritto di voto.

Fiorella Corti