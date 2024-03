Sospiro di sollievo: "Grazie per l’affetto"

Finalmente si può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di Alessandro Vichi. L’ex presidente della Lucchese rimasto vittima di un’incidente cadendo da un albero domenica mattina. Operato martedì per la riduzione della frattura alla vertebra lombare dal professor Liberati, Vichi ha già iniziato la riabilitazione e presto tornerà nella sua abitazione di Ghivizzano. Intanto la famiglia ci tiene a ringraziare tutti con una nota divulgata dal figlio.

"Ci teniamo – ha spiegato in una nota – a ringraziare la Misericordia di Barga. Un particolare ringraziamento va al reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Cisanello, al professor Liberti e alla sue equipe che l’hanno operato. Questi per me, mia madre e le mie sorelle sono stati giorni veramente difficili, ma gli attestati di affetto e stima che abbiamo ricevuto ci hanno fatto capire quanto di buono nostro padre abbia fatto in tutti questi anni. Gli amici della società sportiva Castelnuovo Garfagnana, della Lucchese, tutte le società calcistiche toscane e non, il Panathlon Lucca, ma anche il mondo della politica con i Sindaci di Lucca e Castelnuovo Garfagnana, ci sono stati vicini e si sono voluti tenere costantemente informati. Adesso inizia la fase di recupero, non sarà semplice, ma l’affetto dimostrato in questi giorni, sicuramente sarà una forza in più per tornare a lavorare per il calcio e non solo, come mio padre ha sempre fatto con grande dedizione ed amore".

Alessia Lombardi