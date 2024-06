Sospesa la circolazione ferroviaria. Scattano i lavori di manutenzione

Da lunedì 17 giugno a venerdì 6 settembre la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Castelnuovo e Aulla Lunigiana sarà sospesa a causa di lavori di manutenzione straordinaria di Rete Ferroviaria Italiana (Società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane). Pertanto anche nel prossimo periodo estivo, come già lo scorso anno, ci saranno disagi per i viaggiatori tra la Garfagnana e la Lunigiana e viceversa. Nella tratta compresa tra le stazioni di Camporgiano e Piazza al Serchio verranno effettuati interventi di consolidamento alla galleria Rio Cavo e al ponte Rio Cavo. Tra Aulla e Minucciano i lavori riguarderanno il viadotto sul Rio Tassonaro. Infine a Castelnuovo proseguiranno i lavori per la realizzazione del nuovo piano regolatore generale di stazione.

Verranno inoltre eseguiti alcuni interventi per tenere sotto controllo i rischi idrogeologici, nonché interventi di manutenzione a diversi ponti metallici. Su tutta la linea verranno anche effettuati controlli sullo stato della vegetazione presente in prossimità dell’infrastruttura ferroviaria. I cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) vedranno impegnate più di cento persone tra tecnici ed operai di Rfi e delle ditte appaltatrici e subappaltatrici, con l’impiego di numerosi mezzi d’opera. Il valore complessivo dell’investimento ammonta a circa 10 milioni di euro. Dal 17 giugno al 6 settembre sono previste, ove possibile, corse con bus tra le stazioni di Castelnuovo e Aulla. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al treno.

Si consiglia pertanto di valutare la pianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e quello di animali, ad eccezione dei cani guida. Gli autobus effettueranno servizio viaggiatori nei piazzali davanti alla stazione ad eccezione di Villetta San Romano dove il bus transiterà sulla provinciale, a 300 metri dalla stazione. Riguardo alla stazione di Poggio-Careggine-Vagli, l’autobus si fermerà sulla provinciale, presso la palina -bus extraurbano, a 350 metri dalla stazione ferroviaria. A Equi Terme il pullman transiterà al bivio per la stazione a circa 300 metri dalla stessa.

Per Monzone-Monte dei Bianchi-Isolano, fermata dell’autobus al bivio per la stazione, come pure per la stazione di Gragnola.

Dino Magistrelli