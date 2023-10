Sos volontari: una lezione con il professor Salvini

Dati statistici dimostrano che dal pre pandemia ad oggi tutte le associazioni del terzo settore hanno visto diminuire del 50% circa, se non di più, il numero dei volontari, e di volontari giovani. Un fenomeno, determinato sicuramente da molte e diverse cause, che preoccupa le associazioni ed i cittadini che spesso sono supportati dai volontari quando e dove le istituzioni sono carenti o in difficoltà. Che fare? L’associazione Avo (volontari ospedalieri) regionale Toscana ha organizzato il 14 ottobre un convegno a Lucca su questo problema. È intervenuto con una lectio magistralis il professor Andrea Salvini, sociologo, docente all’Università di Pisa. Sono intervenuti circa 70 volontari dell’Avo, da tutta la Toscana. Sono seguiti poi gruppi di lavoro coordinati da Elena Ricci, psicologa esperta nella gestione dei gruppi di lavoro. "Una giornata che spero possa dare frutti nel futuro, a breve e medio termine", ha evidenziato nell’occasione Fiorenza Fanicchi, presidente Avo regionale.