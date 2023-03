Sos per viale Rimembranza Parroco scrive al Comune

Probabilmente è l’unico viale commemorativo dei caduti delle due guerre, eppure negli anni nessuno si è curato di strapparlo al degrado, neanche con minime manutenzioni. Oggi è direttamente la parrocchia di Monte San Quirico che scende in campo scrivendo al sindaco Mario Pardini e all’assessore competente. Poche righe, che dicono tutto. In oggetto, quasi scolpita, la “richiesta di manutenzione dello storico viale della Rimembranza a Monte San Quirico e dei suoi monumenti“.

Di seguito quattro punti che individuano gli interventi necessari per restituire dignità e rispetto al ricordo: “potatura degli alberi del viale, pulizia dei due monumenti marmorei in ricordo dei Caduti delle due guerre mondiali, riparazione dei cippi in memoria dei Caduti che nel tempo sono stati danneggiati dalle auto, pulizia generale del monumento ai caduti addossato al muro esterno della chiesa e sua manutenzione straordinaria. Tutto ciò “In attesa di un sollecito riscontro, distintamente salutiamo“. A firmare la lettera è il parroco, ma della questione si è occupato a lungo, per conto della parrocchia, anche Piero Andreucci.

“Sono dieci anni che ogni anno, immancabilmente, faccio presente la questione al Comune – dice, mentre sul posto ci indica le criticità –. La giunta Tambellini, in mezzo a mille dichiarazioni di intenti, e a un sopralluogo, non ha mai alzato un dito. Intervenne solo per sostituire gli alberi mancanti. Ma dei Cippi danneggiati nessuno si è mai curato, degli alberi da potare, qualcuno nel tempo è seccato, nemmeno. Nessun intervento neanche per il Monumento ai Caduti all’esterno della chiesa, che perde pezzi da tempo. Quando si parla di ricordo, e di rispetto, mi chiedo cosa si intenda. Non credo che il nostro Comune abbia altri viali della Rimembranza, è così difficile prendersi cura dell’unica strada realmente commemorativa della nostra città?“. A questo punto la questione del ripristino di viale della Rimembranza di Monte San Quirico, è planata sul tavolo della nuova amministrazione. “Mi auguro che ci sia l’intenzione di prendersi a cuore questo prezioso monumento che accompagna il nostro ricordo rendendo omaggio alle vittime delle guerre e che non può in nessun modo essere svilito come invece sta accadendo“.

L.S.