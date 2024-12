Sos famiglie, c’è il nuovo bando Fcrl. Un milione e mezzo anti-povertà per disabilità e disagio giovanile

L’allarme sul fronte del sociale suona fortissimo anche perchè i vari rapporti di Caritas, Istat, Regione Toscana dipingono uno scenario preoccupante sui diversi fronti. Un numero crescente di cittadini in condizioni di povertà, il disagio giovanile, i grandi temi della disabilità, per non parlare del grido di aiuto proveniente dai paesi di quello che un’espressione desueta individua come “Terzo Mondo”.

In questo contesto la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca propone un bando che alla parola welfare unisce l’idea della comunità. Perché è nell’interesse di tutta la società, in ogni sua parte, veder garantiti diritti e benessere per ogni suo componente. Belle parole, ottime idee, cui fanno seguito azioni concrete rese possibili da questo bando “Welfare e comunità” cui la Fondazione ha destinato un budget complessivo di 1.5 milioni di euro per il solo 2025. Risorse al servizio dei reali bisogni delle numerose associazioni, cooperative sociali, enti pubblici e religiosi che hanno i requisiti di ammissibilità per accedere ai contributi.

I campi di azione sono numerosi e vanno dal contrasto alla povertà assoluta al supporto alle situazioni di fragilità socio-economiche. E ancora progettualità rivolte a minori e giovani in situazione di fragilità e a rischio povertà, povertà educativa o esclusione sociale, fino ad arrivare ad iniziative rivolte all’inclusione sociale di persone con disabilità. Le risorse della Fondazione sono dunque di cruciale importanza in questa congiuntura socio-economica. Per ottenerle sarà necessario presentare domanda esclusivamente in formato elettronico mediante l’apposito Portale Richieste On Line (ROL) attivato sul sito www.fondazionecarilucca.it.

L’invio delle richieste deve essere effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2025, seguendo l’iter operativo indicato nel Bando. Per ogni ulteriore chiarimento rimanda alla “Guida alla compilazione” pubblicata sulla Homepage del portale ROL e all’HELP DESK (disponibile da lunedì a venerdì, ore 9-19 – tel: 800 776414 – mail: [email protected]).

Tra gli impegni della Fondazione Cassa è particolarmente rilevante lo stanziamento di 1 milione tra 2025 e 2026 per l’acquisto di strumentazioni diagnostiche per i presidi ospedalieri della provincia di Lucca e la realizzazione di lavori al Campo di Marte. Stessa cifra, 1 milione, a favore dell’Amministrazione provinciale per il completamento di interventi di edilizia scolastica su cantieri già avviati, mentre 800 mila euro serviranno alla realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri a Porcari.

In ambito welfare 200 mila euro saranno destinati alla realizzazione di un centro diurno per soggetti autistici a Fiumetto.

