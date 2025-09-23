Sorpreso con la cocaina nell’auto

La Polizia di Stato della Questura di Lucca ha arrestato un cittadino albanese di 20 anni per spaccio. La Volante della Polizia di Stato di Lucca durante il consueto servizio di controllo del territorio ha fermato una Fiat Panda che da verifiche in banca dati risultava da ricercare perché provento di appropriazione indebita ai danni di un’azienda di noleggio.

A condurre la vettura era un cittadino albanese arrivato da meno di un mese in Italia. Durante il controllo gli operatori della polizia notavano, nel borsello del soggetto, delle banconote di piccolo taglio che destavano sospetto. In virtù del fatto che sull’autovettura era necessario procedere ad accertamenti in ordine all’illecita provenienza, hanno quindi provveduto a condurre l’autovettura e il suo conducente in Questura. In tale contesto un operatore si è accorto della presenza di un calzino riposto sotto il sedile lato guida che da verifica è risultato riempito con 26 dosi di cocaina per un totale di 33 grammi nonché una tessera sanitaria di un’altra persona.

Il cittadino albanese era in possesso di una chiave di albergo che è stato individuato come una struttura di Altopascio: qui i poliziotti hanno effettuato la perquisizione domiciliare che ha permesso loro di rinvenire e sequestrare uno zaino con all’interno 9.865 euro, denaro sottoposto a sequestro penale.

Il giovane è statp tratto in arresto per il successivo rito direttissimo.