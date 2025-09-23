Camion in via di Carraia. Residente s’incatena all’ingresso del Comune

Il casello di Mugnano a Lucca, in un’area adiacente alla zona industriale di Capannori (già predisposto l’iter a livello urbanistico) e una ordinanza allo studio per evitare il transito dei Tir con massa superiore a 7,5 tonnellate. Sono queste le misure su cui il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro lavorerà a breve per risolvere l’annosa questione della pericolosità di via di Carraia, angusta e con i camion che la percorrono diventano a rischio gli utenti deboli, pedoni e ciclisti.

Un problema che riguarda l’omonima frazione e quelle di Parezzana e di Toringo, con il comitato che da anni segnala questi disagi. Ieri mattina, come da noi anticipato nell’edizione di sabato, Antonio Maria Andria, residente in quella via, si è posato addosso le catene di fronte all’ingresso del Municipio di piazza Moro, evitando di intralciare il passaggio. Un gesto simbolico, sostenuto dal comitato, per costringere le istituzioni ad intervenire.

"Stiamo lavorando per liberare questa viabilità dal transito dei mezzi pesanti tramite una apposita ordinanza – dichiara il vice sindaco Matteo Francesconi - incontreremo le aziende del territorio e proseguiremo il dialogo con il Comune di Lucca, con cui è attivo un tavolo sulla mobilità, che ha individuato, tra le più importanti azioni per gestire il traffico nella Piana, il tratto autostradale Altopascio-Lucca gratuito. Inoltre è in corso il proseguimento della messa in sicurezza di via di Carraia in direzione di via della chiesa di Toringo, attraverso opere di asfaltatura". Il Comune, nella stessa nota stampa, rende noto che l’amministrazione civica "ha già realizzato un incrocio rialzato all’intersezione tra via di Carraia e via della Viaccia, ben visibile grazie alla colorazione rossa e due attraversamenti pedonali protetti con illuminazione e segnaletica orizzontale e una mini rotatoria all’incrocio tra via di Carraia e via della chiesa di Toringo e un marciapiede sul lato destro di via di Carraia è stato realizzato un marciapiede che, partendo dal parcheggio pubblico passa davanti alla scuola dell’infanzia e procede in direzione Lucca per circa 30 metri dopo la scuola, con l’obiettivo di renderne anche più sicura l’entrata e l’uscita.

Massimo Stefanini