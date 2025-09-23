Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Lucca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allagamenti FirenzeMaltempo PratoAllerta meteo ToscanaTromba marina VersiliaSciopero 22 settembreVanessa Fiacchini
Acquista il giornale
CronacaLucca Film Festival. Oggi il premio alla carriera al regista Gianni Amelio
23 set 2025
PAOLO CERAGIOLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Lucca Film Festival. Oggi il premio alla carriera al regista Gianni Amelio

Lucca Film Festival. Oggi il premio alla carriera al regista Gianni Amelio

La consegna del riconoscimento in programma al Cinema Astra stasera alle 21. Tra i suoi lavori più amati “La tenerezza“, “Lamerica“ e “Il ladro di bambini“ .

La consegna del riconoscimento in programma al Cinema Astra stasera alle 21. Tra i suoi lavori più amati “La tenerezza“, “Lamerica“ e “Il ladro di bambini“ .

La consegna del riconoscimento in programma al Cinema Astra stasera alle 21. Tra i suoi lavori più amati “La tenerezza“, “Lamerica“ e “Il ladro di bambini“ .

Protagonista della quarta giornata del Lucca Film Festival sarà Gianni Amelio (nella foto). Il regista riceverà infatti, stasera alle ore 21, al Cinema Astra, il Premio alla Carriera e introdurrà il suo film del 2017 “La tenerezza“, con Renato Carpentieri e Giovanna Mezzogiorno. ll regista e sceneggiatore, che terrà domani una masterclass, ha vinto in carriera i più importanti premi italiani, tra i quali 3 David di Donatello, 6 Nastri d’Argento e 5 Globi d’Oro, Amelio è l’unico regista italiano a essersi aggiudicato per tre volte il premio EFA per il miglior film europeo dell’anno.

Due i film fuori concorso in proiezione oggi, entrambi al Cinema Centrale: alle 9.30, “Labirinti“ di Giulio Donato e alle 19 “Heart of Stone“ di Tom Van Avermaer. Nel pomeriggio, dalle 15, per il concorso lungometraggi, l’anteprima italiana di “Punching the world“ di Constanze Klaue e quella europea di “More baeutiful perversions“ di Paul Serenetsky, alla presenza del regista.

Conferenze, proiezioni e masterclass sono in programma anche nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte e nel Complesso di San Micheletto. Per il programma dettagliato e le prenotazioni degli eventi: www.luccafilmfestival.it.

Paolo Ceragioli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Cinema