Donna dispersa da domenica. Ricerche nei boschi di Villa Basilica

VILLA BASILICAUna potente e composita task force, Vigili del fuoco, Soccorso Alpino Toscano, Carabinieri delle stazioni locali, Guardia di Finanza, volontari della Croce Rossa Italiana, sta operando da molte ore, giorno e notte, per rintracciare persone scomparse nei boschi della Valle del Serchio, della lucchesia e non solo. Mentre ancora sono attive le ricerche della donna di San Miniato dispersa nei pressi di Medicina, nel pistoiese, che si sarebbe addentrata nei boschi alla ricerca di funghi nella giornata di domenica e non ne sarebbe più uscita, è stato risolto positivamente l’intervento di un cercatore di funghi disperso sulle colline di Vorno, sempre con allarme giunto nella serata di domenica, con il suo ritrovamento avvenuto nella mattinata di ieri.

Intanto si sono, però, attivati altri due allarmi con ricerche che sono andate avanti per tutta la notte tra domenica e ieri, legate al recupero di due persone disperse, questa volta, nei boschi di Villa Basilica e di San Cassiano di Controne, nel comune di Bagni di Lucca. Nel primo caso, i soccorritori intervenuti sul posto, UCL di Pistoia, squadre di cinofili, squadre di Lucca e di Pescia, SAPR con piloti di droni, Soccorso alpino della Finanza e squadre del SAST, stanno cercando di individuare una cercatrice di funghi 70enne della quale non si hanno più tracce, in parte anche ostacolati dal maltempo che nella notte si è abbattuto sulla zona e ha continuato a imperversare per ore. Stessa dinamica, con in azione UCL di Lucca, l’elicottero Drago dei VVF, carabinieri di Bagni di Lucca, droni e volontari della Croce Rossa, per la seconda ricerca ancora in corso, partita dopo la segnalazione di un trentanovenne straniero non rientrato alla base nei tempi previsti.

Anche in questo caso, l’intervento è stato complicato dal maltempo, oltre che dalle caratteristiche della zona, ampia e impervia, nella quale le squadre dei soccorritori devono orientarsi. Qui, nel primo pomeriggio di ieri, è stato chiesto l’intervento aggiuntivo delle Unità Cinofile. Setacciate per ore e nelle più disparate direzioni, da San Cassiano di Controne, fino alle aree intorno al Monte Prato Fiorito, i boschi di castagno di Siviglioli, Serini, Col Ferraio e Col di Carpineta, per citarne solo alcune nelle quali si sono concentrati gli interventi, senza, purtroppo, riscontrare risultati positivi in merito alle sorti del 39enne.

Fio. Co.