“La notte dei ricercatori“. Venerdì speciale a IMT

Venerdì prossimo 26 ottobre torna la “Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori”, la manifestazione internazionale che nella nostra città – con la presenza della Scuola IMT Alti Studi – permette una piacevole immersione nel mondo della scienza e della ricerca per scoprire il lavoro di chi, ogni giorno, si impegna a trovare soluzioni per le sfide di oggi e di domani.

L’iniziativa che ogni anno riscuote un crescente successo, è promossa dalla Commissione Europea per diffondere la cultura scientifica e si svolge contemporaneamente in tutta Europa. In Toscana, l’evento prende il nome di BRIGHT-NIGHT, un titolo che riflette perfettamente la sua missione: illuminare la notte con il talento dei ricercatori. Bright è l’acronimo di “Brilliant Researchers Impact on Growth Health and Trust in Research”, ovvero “Ricercatori brillanti che influenzano la crescita, la salute e la fiducia nella ricerca” e prevede un ricco programma di iniziative consultabile sul sito www.bright.night.it.

E sarà una BRIGHT-NIGHT tutta “da vivere” quella proposta a Lucca dalla Scuola IMT che ormai ci ha abituato a un programma colmo di eventi e iniziative per tutte le età sotto il segno dell’interattività e del coinvolgimento. Dalle ore 16 fino alle 20 di venerdì prossimo i chiostri del Complesso di San Francesco ospiteranno infatti stand, laboratori, attività e dimostrazioni che renderanno la scienza non solo accessibile, ma anche divertente, con attività su neuroscienze, intelligenza artificiale, cybersicurezza, materiali innovativi, origami ingegneristici e droni.

Il programma include anche visite guidate, workshop, minitalk e conferenze brevi su temi come le donne nel Medioevo, i crimini contro il patrimonio culturale, le emozioni di Inside Out 2 e la storia di Lucca.

Non mancheranno anche quiz interattivi per stimolare la curiosità e giochi per fare un salto all’indietro nel tempo alla scoperta di Pompei e degli animali medievali. Spazio anche all’inclusione, con un laboratorio sulle scienze cognitive dedicato ai detenuti della Casa Circondariale di Lucca, a cura dei dottorandi Alice Chinaia e Piero Avitabile, mentre Federica Ruzzante, dottoranda in neuroscienze della Scuola IMT, tratterà il tema della dispersione scolastica in occasione di “Bright Ones: prospettive di inclusività dalla ricerca”. La festa si concluderà con il concerto, in programma alle 22 in piazza San Francesco, delle band Baldo Degli Ubaldi e Gold Five.

A pochi passi dal Complesso di San Francesco, sarà inoltre visitabile nella biblioteca della Scuola la mostra interattiva “Supercharged by AI”, dedicata agli impatti dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea. Una vera e propria festa e un’occasione unica per vivere la ricerca scientifica da vicino, incontrare ricercatrici e ricercatori, lasciarsi affascinare dalla scienza e soddisfare anche qualche piccola curiosità.

M. G.