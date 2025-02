Sorpresa per il Primo Maggio. Il concertone si rinnova in tre serate

CAPANNORI

Una novità assoluta. Il concerto del Primo Maggio 2025 a Capannori si spalmerà su tre serate, approfittando del calendario che lo consente. Si parte mercoledì 30 aprile quando, alla presenza di alcuni dj di fama nazionale, piazza Moro, dove ha sede il palazzo del Municipio, si trasformerà in una discoteca a cielo aperto. Una kermesse soprattutto per i giovani. Il giorno della festa dedicata ai lavoratori ci sarà l’evento vero, con il format che è confermato.

Vale a dire il big della musica italiana, preceduto da un artista emergente o da band di esordienti o quasi e che si stanno mettendo in evidenza. Questo per trascinare più spettatori possibili, coinvolgendo più fasce di età. Lo stesso discorso venerdì 2 maggio, in serata, altre esibizioni di cantanti di varia estrazione, per intercettare un target completo. Tutti a ballare, dunque, approfittando del sabato non lavorativo nel ponte festivo.

Quindi musica per adolescenti e fino ai trentenni, ma anche artisti che possono avere appeal verso le generazioni più mature. Insomma, l’obiettivo è recarsi in piazza Moro zaino in spalla, padri, madri e figlie o figli. E questa è la vera nota di diversità della manifestazione che si svolgerà tra 68 giorni.

Ricordiamo, elemento non secondario, che tutte e tre le serate saranno ad ingresso gratuito. Da sempre, infatti, il Comune di Capannori, tra contributi e sponsor, è riuscito a mantenere il concertone libero, senza dover pagare alcun biglietto. Questo fatto, oltre ai nomi di assoluta eccellenza che il Comune più esteso della Piana ha ospitato in tre decenni di esistenza di questo evento, determina una presenza massiccia di spettatori, provenienti da tutta la Regione. In piazza Moro si sono esibiti, tra gli altri, Elio e le Storie Tese, gli Stadio, Ron, Fiorella Mannoia, Arisa, Samuele Bersani, Max Gazzè, Vinicio Capossela. Tanto è vero che ormai l’esibizione capannorese è diventata la seconda per importanza in Italia nel giorno del Primo Maggio, dopo il mega spettacolo di San Giovanni a Roma. A Capannori da un paio di anni, c’è stato il varo della seconda serata. Adesso addirittura si triplica. La volontà del più giovane sindaco della storia di Capannori, Giordano Del Chiaro, è proprio quella di creare opportunità di svago per i ragazzi. Questo accadrà anche al di fuori del concerto per la festa dei lavoratori, in altri ambiti.

Massimo Stefanini