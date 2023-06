Sorpresa di fine anno alla scuola Don Milani I genitori donano un albero di ulivo

Ed anche all’Istituto Comprensivo Lucca 3 è ora di chiudere le scuole per la pausa estiva. Ma quest’anno la scuola primaria “Don Milani”, saluta gli alunni di quinta con un dono veramente straordinario. Alla fine della recita della classe quinta A, che ha visto i ragazzi impegnati in una sorta di viaggio nel tempo che gli ha fatto ripercorrere i 5 anni passati nel plesso, i genitori hanno donato alla scuola un albero di ulivo, che è stato prontamente piantato nel cortile con l’aiuto dei bambini e degli stessi genitori. Le famiglie dei ragazzi hanno voluto ringraziare le insegnanti con una pianta simbolo di pace, ricchezza e prosperità, per il percorso fatto in questi anni. Gli alunni hanno voluto fare le foto davanti all’ulivo insieme alle maestre, che hanno molto apprezzato sia il regalo che l’entusiasmo dei bambini. Le insegnanti oltre a ringraziare i genitori per questo regalo inaspettato, augurano ai ragazzi che si apprestano a lasciare le loro maestre dopo 5 anni, che il loro percorso possa essere solido e produttivo come l’ulivo e costellato di successi e sogni realizzati.