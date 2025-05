Sono iniziati i lavori alla piscina comunale

Cominciati i lavori per il rinforzo dei pilastri della facciata sud della piscina comunale a Capannori che, comunque, rimarrà aperta. L’intervento prevede il rinforzo dei pilastri della facciata sud del piano vasca che si sviluppano fino alla copertura dell’edificio con interventi puntuali che saranno realizzati sia in fondazione che lungo lo sviluppo dei pilastri stessi. Il rinforzo di questi elementi avverrà attraverso il posizionamento di angolari e piatti metallici.

I lavori, per un investimento di 215 mila euro, sono principalmente finalizzati a rafforzare la struttura. Si svolgeranno all’esterno, quindi l’impianto rimarrà aperto al pubblico durante la realizzazione degli interventi.

"Il nostro obiettivo, – commenta il vice sindaco con delega ai alvori pubblici Matteo Francesconi, - è rendere la piscina comunale sempre più moderna, funzionale e sicura a beneficio dei numerosi utenti che ogni giorno la frequentano. Da evidenziare che i lavori vengono eseguiti a piscina aperta, senza alcuna interruzione delle attività e quindi senza alcun disagio per gli utenti. La nostra amministrazione continua ad investire su un impianto sportivo importante non solo per Capannori, ma anche per tutta la Piana di Lucca, essendo l’unica piscina comunale esistente in questa area". Fin qui il vice sindaco. In effetti questo Centro natatorio è frequentatissimo da persone che arrivano dalla Valdinievole, dalla Versilia, dal comprensorio del cuoio. E’ una struttura baricentrica che è facilmente raggiungibile. Molti la utilizzano anche a livello di riabilitazione.

Ma.Ste.