Sommocolonia. Sarà valorizzato il percorso storico

Il comune di Barga investirà 165mila euro in un progetto di valorizzazione di un percorso storico e culturale che dal Duomo arriva fino a Sommocolonia. Questo è reso possibile dai bandi di Città Murate. Barga ha ottenuto un finanziamento di 132mila euro che, con un’ulteriore compartecipazione dell’amministrazione comunale per 33mila euro, permetterà di sostenere una operazione volta a valorizzare il centro storico di Barga e il Borgo di Sommocolonia. Ma anche a recuperare e valorizzare altri beni architettonici come l’antica filanda di Villa Gherardi, al centro di questo progetto. L’operazione, finanziata dalla Regione Toscana, rientra appunto nell’ambito degli interventi delle città murate e le fortificazioni della Toscana e finanzia il progetto ideato dal Comune di Barga circa il percorso storico-culturale "Sulle orme della linea gotica" tra il Castello di Barga e Sommocolonia per la valorizzazione e la promozione della cultura e della storia locale.

Si punta a creare un itinerario che attraversa le antiche strade del centro storico, la mulattiera di Sommocolonia, il sentiero delle Rupine che punta anche a valorizzare il complesso storico di Villa Gherardi, in particolare la vecchia Filanda. L’intero percorso racconterà anche molto della Seconda Guerra Mondiale in quanto gran parte del tracciato si connetterà alla Via della 92.ma bivisione Buffalo.

"Questo progetto – spiega la sindaca Caterina Campani – rappresenta una strategia di connessione tra i vari punti di interesse, tramite il posizionamento di idonea segnaletica, di cartelli informativi, di illuminazione decorativa ed opere di completamento degli edifici strategici".

Luca Galeotti