Soldi per le frazioni “Oltre 3 milioni di investimenti”

"Gli interventi che l’amministrazione Pardini sta facendo e farà a Saltocchio e Ponte a Moriano, migliorano in modo impattante la qualità della vita dei cittadini. Si tratta di oltre 3 milioni di euro investiti a seguito di una lunga campagna d’ascolto circa le esigenze manifestate: siamo davvero orgogliosi".

Lo sostiene in una nota il capogruppo di Lucca 2032, Stefano Pierini, da mesi attivo sul territorio. "Le opere già realizzate e in programma sono davvero molte – prosegue Pierini – a Saltocchio verrà asfaltato il parcheggio del campo sportivo, dopo aver già provveduto ad asfaltare nella zona della chiesa, dove si trovano gli spogliatoi, a completamento del tratto asfaltato nel 2011 dall’amministrazione Favilla. E’ dal 1980, l’anno in cui il complesso è stato costruito, che non si interveniva in questo senso. Poi andiamo a riqualificare il campo polivalente in via Volpi, che è stato fatto negli anni Settanta. Un’altra operazione importante è il rifacimento della piazza principale di Ponte a Moriano e della zona dei parcheggi adiacenti, dove verrà realizzata una piazza che si presterà ad attività molteplici. Sempre lì andremo a riqualificare la parte degli spogliatoi, dotandola di bagni pubblici, verrà ripristinata l’area di tiro delle bocce e saranno riqualificate alcune stanze al teatro, portandoci dentro dei servizi del Comune".

Secondo l’esponente della maggioranza, tutto questo sta avvenendo per la conoscenza capillare del territorio e un ascolto scrupoloso dei cittadini. Il capogruppo di Lucca 2032, conclude dunque: “Manutenzioni e nuove strutture grazie agli interventi dell’amministrazione, un impegno che migliora notevolmente la qualità della vita delle persone”.