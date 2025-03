Sold out per Luca Zingaretti al Centrale: e lui... raddoppia

Gà esaurito lo spettacolo che vedrà la presenza dell’attore Luca Zingaretti, il ben noto Commissario Montalbano, che venerdì alle 21 presenterà al cinema Centrale il suo film opera prima da regista “La casa degli sguardi”. Al termine del film il regista sarà in sala per le domande del pubblico presente.

Ma non preoccupatevi: il regista ha infatti confermato la sua presenza per un ulteriore spettacolo con inizio ore 18.50, e al termine sarà in sala per un in contro con il pubblico presente. Raddoppiano quindi gli spettacoli al cinema Centrale, con la presenza del regista ad entrambi. Le prevendite per il nuovo appuntamento di venerdì 28 marzo alle ore 18.50 sono aperte online su www.luccacinema.it oppure direttamente ai totem automatici presenti nelle tre sale cinematografiche cittadine. Prevendite su www.luccacinema.it

Intanto proseguono fino a metà aprile le proiezioni del ciclo “Good morning cinema”, con nuovi titoli inseriti per le prossime tre settimane, con orario sempre alle ore 10.45 in versione originale sottotitolata. Domenica scorsa l’appuntamento è stato con “Snowwhite”, domenica 30 marzo sarà invece con “The Alto knights”, con Robert de Niro protagonista che richiama le atmosfere che lo hanno reso celebre. Domenica 6 aprile “The shrouds”, ultimo film del regista David Cronenberg, con protagonisti Vincent Cassel e Diane Kruger, presentato in concorso al Festival di Cannes e programmato in esclusiva a Lucca solo domenica mattina. Chiude il ciclo il nuovo film del regista Ron Howard “Eden” con un cast stellare guidato da Jude Law, Ana De Armas, Sidney Sweeney.

Grande successo intanto per l’incontro di domenica scorsa, avvenuto al cinema Astra, con il regista Gabriele Mainetti che ha presentato il suo ultimo film “La città proibita”, dopo il successo di “Freaks out” e “Lo chiamavano Jeeg Robot”.