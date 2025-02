Sold out per la dea Drusilla. Tre spettacoli al Giglio

Venere, Dea della bellezza e dell’amore esiste ancora. Creatura immortale, l’antica Dea vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti, immaturi, vendicativi, capricciosi, prigionieri come la Dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui teneramente invidia la mortalità, che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti. Venere può permettersi di essere imperfetta tra gli umani.

Non è un caso che lo spettacolo con Drusilla Foer al Teatro del Giglio, il 14 e 15 febbraio (alle 21) e anche il 16 (alle 16) sia già praticamente al sold out. Ispirato alla favola di Apuleio “Amore e Psiche”, Venere nemica rilegge il Mito in modo divertente e commovente a un tempo, in bilico tra tragedia e commedia, declinando i grandi temi del Classico nella contemporaneità: la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna nei confronti dei figli, il conflitto secolare fra uomini e Dei. “Se c’è una cosa che un Dio detesta è non essere creduto ”.

Ma dinnanzi a Venere, a questa Venere - lieve, ironica, tagliente, spietata - e al suo incredibile colpo di teatro, come si fa a resistere? Come si fa a non credere. Venere Nemica è una pièce teatrale supportata dalla musica con un repertorio inaspettato, intenso crudele, a tratti musical. Grazie al rapporto con la sua misteriosa e inseparabile cameriera, bellissima, Venere, quasi per gioco, nel momento in cui gli uomini non credono più agli dei ma agli eroi, ripiomba nel passato: nella storia di Amore, il figlio ingrato e disobbediente, e Psiche, sulla quale Venere- da suocera nemica- riversa tutto il suo rancore di Dea frustrata e di Madre tradita. “Contro la straordinaria mortale, creduta Venere in terra”, la vendetta sarà inesorabile e terribile.

Una produzione artistica di Franco Godi per Best Sound, produzione esecutiva e distribuzione Savà Produzioni Creative. Protagonista sarà appunto Dusilla Foer con Elena Talenti. E’ uno degli appuntamenti clou del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, gettonatissimo, nel cartellone della Stagione di Prosa 2024-2025 realizzata dal Teatro del Giglio stesso in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.