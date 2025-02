Sofidel ’’regina’’ del Giro d’Italia. I rotoloni non finiscono di stupire: "Saranno sponsor ufficiale"

LUCCA

Oltre ai "rotoloni", non finiscono mai nemmeno le sorprese. In realtà la notizia era già trapelata, ma è stata rivelata ufficialmente solo ieri, a Milano, nella bellissima e suggestiva location dell’Eroica Caffè: il brand lucchese Regina, marchio iconico del gruppo Sofidel, sarà lo sponsor ufficiale del Giro d’Italia per le edizioni 2025 e 2026.

Lucca, quindi, si colora ancora una volta di rosa con una notizia che porterà nuovamente alla ribalta il nome della nostra città. Presenti per Sofidel Francesco Pastore, Chief Marketing & Sales Officer, Rolando Figaia: marketing & sales director - brand e

Graziano Ferrari: Media marketing & sales directore, con loro Roberto Salamini, responsabile Marketing & Communications di RCS Sport & Events e Moreno Moser, unico vincitore italiano delle Strade Bianche che ha sicuramente il ciclismo nel Dna. Regina unisce il suo nome a quello di un evento che ha fatto la storia dello sport, un grande spettacolo che, forte della sua visibilità nazionale e internazionale, contribuisce a valorizzare la bellezza del nostro Paese.

Ad accomunare Regina e il Giro d’Italia, c’è sicuramente il concetto di amore e di infinito. Mostrato in anteprima, infatti, anche il bellissimo "Trofeo senza fine", una spirale dorata con incisi i nomi di tutti campioni che nel tempo si sono aggiudicati la corsa. A unire i due "mondi", anche il riconoscersi nel valore della passione e dell’impegno, e la promozione di una forma di mobilità pulita rispettosa dell’ambiente come la bicicletta. Protagonisti di questa importante partnership saranno Rotoloni Regina, Regina Asciugoni e Regina Fazzoletti Tascabili, che, come i migliori corridori, vestiranno per l’occasione una "maglia speciale" tra metà aprile e metà giugno: un pack in edizione limitata dedicato proprio al Giro d’Italia. "Non facile raccontare questo evento in questi giorni, vista la prematura scomparsa del presidente Stefani – ha dichiarato Francesco Pastore, Chief Marketing & Sales Officer di Sofidel -. È comunque con grande entusiasmo che oggi annunciamo la partnership tra Regina e Giro d’Italia. Due icone che, nel corso degli anni, sono entrate nell’immaginario collettivo, nella storia e nel costume del nostro Paese e oltre. Grazie all’integrazione di questa partnership di valore nei piani marketing del nostro marchio, puntiamo a rafforzare il legame tra Regina e l’ampia platea di appassionati di questo sport costituita da giovani e meno giovani, da sportivi assidui e da chi pedala nel suo tempo libero, tutti uniti dalle emozioni e dal benessere che la bicicletta regala".

"Il Giro d’Italia non è solo una corsa ciclistica – ha concluso Roberto Salamini, Responsabile Marketing & Communications di RCS Sport & Events – è una piattaforma multimediale di rilevanza mondiale capace di rinnovarsi costantemente e di coinvolgere un numero molto elevato e crescente di appassionati. La Corsa Rosa viene trasmessa in quasi 200 Paesi, seguita da 700 milioni di telespettatori in tv e da oltre 17 milioni di persone sul web e sui Social. Le immagini delle strade italiane finiscono su tv, giornali e piattaforme digitali, portando l’Italia e le sue eccellenze nel mondo. Arrivato alla sua edizione 108, il Giro d’Italia resta un evento molto atteso; una tradizione che si attende con trepidazione e coinvolgimento. È sempre positivo vedere come nuovi marchi si uniscano alla nostra famiglia e al racconto di una storia infinita, proprio come infinito è l’amore del pubblico verso il Giro".

Giulia Prete