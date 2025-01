Soci sostenitori. Il tesseramento

Il tesseramento per i soci sostenitori della Croce Rossa Italiana, Comitato di Bagni di Lucca, è ora aperto e rappresenta un fondamentale supporto alle attività che l’associazione porta avanti da oltre 160 anni. Il Comitato è determinato a rafforzare la propria presenza sul territorio, offrendo supporto alla popolazione con particolare attenzione alle fragilità e ai bisogni di chi necessita assistenza, anche temporanea.

"Questo contributo dei soci sostenitori - sottolinea il presidente Nicola Consani - insieme alle donazioni di cittadini e aziende, è essenziale per lo sviluppo dell’associazione. Questo anno segna un periodo storico, un ritorno alle origini, infatti già da febbraio i servizi essenziali prenderanno vita nella nuova sede di via Letizia 45, ex Poliambulatorio Susie Clarke. Questo spazio, rinnovato e più accessibile, rappresenta un simbolo del nostro impegno verso la comunità".

"Facciamo pertanto un appello a tutta la comunità - aggiunge Consani - . I cittadini possono contribuire diventando soci sostenitori con una quota di 20 euro, effettuando il tesseramento presso la sede della Croce Rossa, oppure attraverso il nostro sito web www.cribagnidilucca.it".

"Inoltre - conclude - , la nuova sede sarà aperta per accogliere chiunque desideri conoscere più da vicino le nostre attività e scoprire le opportunità di volontariato. Desidero esprimere fin da ora un sentito ringraziamento a tutti coloro che decideranno di sostenere la nostra causa".

Marco Nicoli