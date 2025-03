Smottamenti e viabilità. La Valle si scopre fragile

VALLE DEL SERCHIO

Una situazione di grande incertezza, con molta paura, rabbia e spesso anche incredulità, è quella fotografata in queste ore tra gli abitanti della Valle del Serchio, ancora alle prese con una viabilità che non permette i normali spostamenti in piena sicurezza. Questo, nonostante l’allerta meteo in codice arancione attiva negli ultimi due giorni non abbia fortunatamente manifestato la potenza prevista su questi territori della Toscana. Sono bastati fenomeni piovosi persistenti, seppure da considerarsi nella norma per il periodo, a scatenare una serie di criticità più o meno importanti, capaci di mettere a nudo tutte le fragilità di un territorio che fatica sempre più a uscire dal tunnel delle emergenze legate soprattutto alla viabilità e alla sua scarsa sicurezza.

Smottamenti, piante cadute, sassi quando non massi, frane riattivate e nuove, hanno interessato diversi Comuni della MediaValle del Serchio e della Garfagnana, con un bollettino di strade interdette totalmente o parzialmente al transito che viene continuamente aggiornato. Nella notte di ieri, un nuovo smottamento si è verificato lungo la strada che collega Chifenti a Corsagna dove si è reso necessario chiudere la viabilità per l’intervento dei mezzi pesanti, mentre nel pomeriggio, sempre di ieri, è stata chiusa la Sp 18, nel tratto di Ponte a Serraglio, in prossimità dell’ex asilo, nel comune di Bagni di Lucca, dove si è verificata una frana. Purtroppo, dopo i primi monitoraggi, ai quali era presente il sindaco Michelini e il presidente della Provincia Pierucci con i tecnici, si è stabilita la probabile chiusura della provinciale per alcuni giorni, vista l’importanza dei lavori previsti per il ripristino della sicurezza viaria. Compromessa la viabilità anche su diversi tratti comunali, interessati Barga, Gallicano (con la Verni Trassillico interessata da un nuovo smottamento), Fabbriche di Vergemoli, Castiglione di Garfagnana, tra gli altri, con la situazione del cedimento stradale di Vescherana, località nel comune di Molazzana, in continuo peggioramento.

A preoccupare sempre più l’amministrazione comunale, con il sindaco Andrea Talani in prima linea, sono le tante difficoltà incontrate nel riuscire a trovare soluzioni definitive che possano evitare l’isolamento delle famiglie e delle attività che vivono e lavorano sul territorio. Attualmente si sta lavorando per stabilizzare l’area e permettere, grazie all’opera costante della Protezione civile comunale, il passaggio degli abitanti a orari stabiliti. Un plauso va a tutti i volontari di Misericordie, Croce Rossa, Associazioni di Protezione Civile della Valle per l’impegno e l’assistenza fondamentale, come ai vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato del Comando Provinciale di Lucca e ai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, con tutti i militari delle stazioni del territorio impegnati nel monitoraggio del fiume Serchio e nell’assistenza alla popolazione.

Fiorella Corti