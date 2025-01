S.Lucia, sosta e traffico. Le richieste dei residenti

Faccia a faccia nella Sala Carli del Teatro Alfieri tra gli abitanti del rione Santa Lucia di Castelnuovo e il sindaco Andrea Tagliasacchi, assessori e consiglieri, sul tema della riorganizzazione della sosta nel quartiere e della regolamentazione del traffico, a seguito dell’apertura del nuovo parcheggio in via Carlo Azeglio Ciampi, al fine di garantire maggiore sicurezza per i cittadini. Da parte dei residenti una serie di concrete proposte: in primis, il divieto di sosta in via XX Settembre ad esclusione di alcuni stalli possibili nell’ultimo tratto, lato destro, sotto il distributore (circa 10) da destinare ai residenti, di cui uno o due destinati ai disabili. Oltre a questi posti auto, nel caso ci fossero più richieste da parte dei residenti interessati, la proposta è quella di destinare i rimanenti nel nuovo parcheggio del teatro.

Il sindaco, in questo caso, ha chiesto di sapere con precisione il numero delle famiglie interessate e decidere di conseguenza. Un cittadino del quartiere si è reso disponibile a raccogliere le richieste delle famiglie e a trasmetterle al Comune. E’ stato poi proposto il divieto di sosta in via Roma, di fronte al distributore (lato monte), per liberare il marciapiede, che dovrebbe essere prolungato fino all’altezza delle Scuole Medie. Il sindaco ha assicurato che il Comune inserirà il lavoro nel masterplan degli interventi di rigenerazione urbana aperto con la Regione e che permette, quando escono bandi, di essere avvantaggiati.

Richiesto anche il divieto di sosta in via Roma a fianco del teatro, il miglioramento dell’illuminazione dei passaggi pedonali, creazione di due o tre posti auto per la sosta temporanea riservati ai clienti del bar. Il comandante della Polizia Locale dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Giannotti ha risposto che, anche per la presenza dell’incrocio tra via XX Settembre e via Roma, non è possibile creare tali posti. Inoltre per evitare pericoli e intralci alla circolazione stradale che esce da via XX Settembre, sarà vietato ai veicoli la svolta a destra. Per limitare la velocità dei veicoli in via Roma e via Marconi, sarà installato un autovelox attivo 24 ore al giorno, posizionato di fronte all’Alfieri.

I residenti hanno anche proposto di migliorare l’illuminazione delle scale che salgono dal nuovo parcheggio alla zona teatro, di porre nel parcheggio dei cestini per rifiuti e di installare una nuova segnaletica che indichi le possibili destinazioni (centro, teatro, via Roma, via XX Settembre). Infine il problema del vandalismo sulle strutture presenti. Il comandante Giannotti ha precisato che, contestualmente all’apertura del parcheggio, sono state attivate le telecamere di sicurezza sul parcheggio, vicolo Parigi, nella piazzetta a lato del teatro e nella zona tra il parcheggio e il teatro. Quindi, il Comando della Polizia Locale ha sotto controllo la zona sorvegliata dalle telecamere.

Dino Magistrelli