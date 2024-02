Sky Walkers, pesante ko contro Audace Pescia

La fiammella che continua a mantenere accesa la speranza di conquistare la salvezza, per lo Sky Walkers continua ad essere sempre più flebile. Il roster di Merciadri anche contro la Cestistica Audace Pescia torna con la pesante sconfitta per 80-48. I biancorossi sul parquet del Palaborelli partono bene mettendo a segno un prezioso 15-0 che fa ben sperare. Ma gli avversari, dopo un inizio shock, tornano in partita ed iniziano a macinare punti, con lo Sky Walkers che chiude avanti il primo quarto per 15-19. Nel secondo quarto i padroni di casa riescono a passare in vantaggio, ma i lucchesi cercano di rimanere in scia e si va al riposo sul 35-27. Al rientro dagli spogliatoi dopo l’intervallo lungo Pescia riesce ad ingranare la marcia giusta ed inizia ad allungare e prova la prima fuga, con il terzo quarto che si chiude sul 62-36. Nell’ultimo quarto i biancorossi non riescono a reagire e i pistoiesi dilagano fino ad arrivare sull’80-48. Adesso la salvezza è distante otto punti.

SKY WALKERS: Cattani 14, Manfredini 10, Simonetti, Bianchini 6, D. Sodini, R. Sodini 1, Tozzini 2, Losco, Benedetti 6, M. Gianni, Pilastro, Romani. All. Merciadri.

Alessia Lombardi