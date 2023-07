Da Lucca ad ‘Amici 22’ e ritorno: questo è il percorso compiuto da Niveo, il giovanissimo partecipante all’edizione di quest’anno del talent di Maria De Filippi che, adesso, torna nella ‘sua’ Lucca, per presentare il suo primo lavoro discografico. Niveo, infatti, sarà allo Sky Stone and Songs martedì 11 luglio a partire alle 18, per incontrare i fan e presentare ‘Scarabocchi’.

Niveo – nome d’arte di Marco Fasano – ha 18 anni ed è stato uno dei protagonisti più amati dell’edizione del 2023 di ‘Amici’. Per accedere all’instore con Niveo è necessario avere il pass che si ottiene all’acquisto del cd allo Sky Stone & Songs, dove si può già prenotare ([email protected], telefono 0583491389 o il sito www.skystoneandsongs.it).