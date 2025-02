Sindacati in allarme per la Pro-Gest

Approda in Regione la vicenda della Pro Gest, ex Ondulati Giusti, di Altopascio. I sindacati elencano le varie problematiche di una delle aziende più conosciute in Toscana nel settore cartoni. "C’è stato il mancato pagamento – dichiarano Simone Tesi (foto), Slc Cgil, e le RSU Fabrizio Bottai, Gianluca Quinci, Franco Magrini, Nicola Calandriello, Mirko Bendinelli, – delle cedole scadute per 250 milioni di euro, altre in scadenza alla fine del 2025 e che interessano le società controllate. Tutto ciò in mezzo ad un percorso complicato, passato prima attraverso l’ingresso nel Cda della società di professionisti e consiglieri esterni per ideare un piano di uscita da questa crisi finanziaria, prima ancora che industriale, poi attraverso il ricorso ad una procedura di composizione negoziata del credito, che prevede la nomina, formalizzata agli inizi di gennaio, di un professionista esterno che – aggiungono i sindacati - dovrebbe trovare un accordo con i creditori, sulla base di un piano industriale che ancora non ha visto la luce. Si lavora alla vendita di capannoni e immobili, non però sedi di attività produttive; acquisizioni dalla immobiliare AMG dove hanno sede le unità produttive di Altopascio e Sesto Fiorentino, con la cessione di quest’ultimo e l’accorpamento di tutta la produzione ad Altopascio, che dovrebbe diventare, secondo le intenzioni annunciate, lo stabilimento integrato di punta del gruppo anche per effetto di investimenti per l’aumento della produttività e, conseguentemente, delle vendite".

Ma.Ste.