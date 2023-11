Silvana Froli. Apre il festival della lirica in Cile

Chof, ovvero Cile Opera Festival 2023. E’ la magica parola d’ordine che esprime il meglio della lirica e anche delle nostre eccellenze cittadine. Non è un caso che su quel prestigioso palco internazionale stia per salire il soprano Silvana Froli, grande interprete delle opere di Puccini, convocata a Conception in Cile per dare voce alle arie più belle de La Tosca. Una straordinaria occasione di visibilità internazionale, supportata dall’ambasciata e dall’Istituto italiano di cultura.

“E’ davvero un grande onore per me aprire il Festival della lirica in Cile che prenderà avvio proprio con un’opera pucciniana, la Tosca – sottolinea Silvana Froli mentre si prepara al viaggio in Cile – Il fatto che abbiano voluto chiamare un’artista fortemente legata al Maestro mi fa sentire profondamente onorata di questo invito a cui, nonostante le molteplici difficoltà, non ho potuto dire di no".

"E’ un’opportunità bellissima – prosegue Froli – e di questo ringrazio il maestro Lorenzo Tazzieri, che sarà direttore d’orchestra, e il tenore Davide Piaggio. Due colleghi importanti che inducono a dare sempre il meglio e che ti fanno sentire a casa anche a migliaia di chilometri di distanza”.

Le date del festival sono quelle del 16,17 e 18 novembre.

“Affacciarsi su questo ‘nuovo mondo’ con le nostre professionalità e nel nome di Puccini è un’emozione immensa – confessa l’artista – Anche se ci sono emozioni da vivere anche nella dimensione del ‘chilometro zero’: nel paese dove vivo, e dove sono nata, San Cassiano a Vico si è diffusa la voce della mia trasferta. Ed è stato subito un fantastico tam tam: tante persone mi hanno avvicinato per chiedermi, i negozianti si sono detti subito disponibili a stare vicino alla mia mamma durante la mia assenza. Mi sono sentita immersa in una dimensione che ti riporta indietro nel tempo, alle nostre origini, così come raccontavano i grandi, da Pavarotti a Mirella Freni a Renata Tebaldi. Quando si spostavano il paese restava loro vicino, incuriosito e orgoglioso che un proprio concittadino portasse in alto il nome dell’Italia e della lirica”.

Un momento importante nella vita artistica di Silvana Froli che nel tempo ha interpretato anche il ruolo di Mimì, Turandot, Butterfly, Tosca, Leonora nel “Trovatore”, Aida e molti altri.

“La mia passione ha iniziato a germinare quando ero ancora piccolissima – dice – La svolta avvenne nel 2000 quando decisi di abbandonare il mio percorso da corista e scelsi la lirica, scelsi Puccini. E non l’ho più lasciato”.

Laura Sartini