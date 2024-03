Siglata l’intesa. Comune e Summer un matrimonio che guarda al futuro

Un matrimonio che fa progetti per il futuro, quello tra il Lucca Summer Festival e il Comune di Lucca. E’ stato annunciato infatti l’accordo che conferma grandi eventi in città fino al 2028. Lucca può dormire sogni tranquilli, la partnership con la “D’Alessandro & Galli“ si conferma vincente e duratura. E’ stato firmato e rinnovato l’accordo che lega la città al Lucca Summer Festival fino al 2028. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il sindaco Mario Pardini, gli assessori comunali Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini e Mimmo D’Alessandro, patron della manifestazione.

La rinnovata collaborazione si propone di arricchire la vita culturale della città, promettendo di portare la già rinomata manifestazione musicale a nuove vette di successo. "Ogni grande evento per dare il massimo necessita di programmazione - dichiara Pardini - , grazie al protocollo d’intesa fra il Comune di Lucca e la D’Alessandro & Galli anche il Lucca Summer Festival adesso è nelle condizioni imprenditoriali di garantire i migliori concerti internazionali fino al 2028".

Tanta la soddisfazione che si respira nell’aria, per il futuro culturale della città si prospetta ricco di eventi musicali di livello internazionale. "La firma di questo accordo - aggiunge D’Alessandro - arriva nel momento in cui Lucca Summer Festival sembra aver raggiunto il suo massimo con uno dei migliori cartelloni di sempre e con un’affluenza di pubblico altissima. Grazie a questo accordo con il Comune di Lucca lavoreremo per andare oltre il massimo e portare Lucca Summer Festival verso livelli ancora più alti da qui al 2028".

