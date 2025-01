Sicurezza stradale. Ok alla rotonda di via Diaccio. Il progetto inserito nel bilancio

La doppia rotonda all’incrocio tra via Diaccio e la provinciale Romana a Porcari, è più vicina. Arrivano buone notizie da Palazzo Ducale. Dati oggettivi che emergono dal bilancio appena approvato. Nel 2024 è diventata realtà la progettazione di fattibilità per la realizzazione di una nuova rotatoria al posto dell’incrocio tra via Puccini e via Diaccio, a Porcari. La circolazione è attualmente regolata attraverso la presenza di stop posti in corrispondenza delle due estremità Sud e Nord con precedenza ovviamente alla strada provinciale che si snoda lungo la direttrice Est–Ovest. La soluzione per elevare i livelli di sicurezza consiste nell’inserimento di due rotatorie unite che formano un anello a quattro rami.

Nel 2025 si prevede l’avanzamento della progettazione e l’adeguamento dello strumento urbanistico da parte del Comune di Porcari. Se l’iter procede senza intoppi e se la burocrazia non lascerà troppo il segno, il 2025 potrebbe essere anche l’anno giusto per la gara di appalto e, forse, per l’avvio del cantiere. Si tratta di una infrastruttura che è attesa da decenni.

Molte le proteste di residenti per gli innumerevoli incidenti che vi si sono verificati nel tempo. Per fortuna, a parte un paio di casi, non gravi. Diverse soluzioni vennero scartate per diversi problemi, in primis quelli di spazio per accedere alle attività e alle proprietà private che costeggiano quell’arteria così trafficata. Con il rondò di via Carbonata a Badia Pozzeveri, nel Comune di Altopascio, realizzata da anni e con questa tra le vie Diaccio e Puccini, rimarrebbe solo l’incrocio del Turchetto da regolamentare. Lì sono successi sinistri gravi. Poi tutte le intersezioni sarebbero ok. Come sulla Pesciatina dove la doppia rotonda della Madonnina a Lunata rappresenta il coronamento finale, con l’eliminazione di tutti i semafori e quindi con una circolazione più fluida.

Massimo Stefanini