Si va da un pienone all’altro. E’ stato un Natale da tutto esaurito

Lucca sempre più protagonista dei flussi turistici: l’ennesima conferma è arrivata proprio in queste vacanze di Natale, con tanti visitatori, in buona parte italiani, ma anche un buon numero di spagnoli, che hanno affollato il centro storico anche in questo inizio di nuovo anno, grazie anche alla terza edizione di Lucca Magico Natale che sta divenendo uno degli appuntamenti fissi di maggior presa del cartellone cittadino.

Quaranta giorni di iniziative che hanno attirato numeri importanti, principalmente famiglie, a Lucca. E tra chi sceglie Lucca per soggiornare cresce il numero di coloro che si rivolgono a bed and breakfast, affittacamere e locazioni turistiche non imprenditoriali, ovvero appartamenti veri e propri affittati per brevi periodi.

In questo senso, i dati mostrati durante gli Stati Generali del Turismo nell’ottobre scorso indicano una tendenza in decisa crescita. Nel periodo gennaio-luglio 2024 (durante il quale l’aumento complessivo delle presenze, ovvero dei pernotti, è stato dell’8,4 per cento), le presenze dei visitatori si sono concentrate in strutture extralberghiere nel 69,1 per cento dei casi, solo il 30,9 per cento ha preso la forme di una struttura alberghiera. E’ un fenomeno che tocca sia i turisti italiani che gli stranieri.

I nostri connazionali, infatti, hanno fatto registrare rispetto all’identico periodo dell’anno precedente un -0,5 per cento negli alberghi e un +6,1 per cento nelle sistemazioni extralberghiere presenti nel territorio comunale. Tra gli stranieri, invece, sono in aumento sia le presenze in albergo (+9,4 per cento) che in strutture extralberghiere (+ 9 per cento). Complessivamente, entrambi i comparti crescono, ma quello extralberghiero lo fa con una velocità decisamente maggiore.

Vediamo i numeri: gli alberghi hanno registrato 177.086 presenze (167.472 nel periodo gennaio-luglio 2023) con un aumento di 10mila pernottamenti; le altre strutture sono arrivate a 380.516 presenze (351.016 nel periodo gennaio-luglio 2023) con una crescita di 29mila pernottamenti. A segnare aumenti in doppia cifra (dal 10 al 14 per cento) sono le sistemazioni come affittacamere, bed and breakfast, appartamenti vacanze e, tra gli alberghi, quelli a due stelle: segno che il prezzo guida in buona parte la dinamica espansiva. In vacanza sì, ma con un occhio al portafoglio.