Si ritrovano a 50 anni gli alunni della primaria con il loro maestro

Erano in 17, classe elementare dei nati nel ‘73, di un piccolo paese, Lappato, con un maestro, Giancarlo Mungai, al quale vogliono bene come un padre. Un mese fa è partito il tam tam per ritrovare tutti e ce l’hanno fatta. Ognuno con il suo trascorso di vita, la famiglia, il lavoro, gli impegni. La voglia di ritrovarsi è stata così forte da superare tutto per il loro caro maestro.