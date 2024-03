Si parte il 6 aprile con le arie di Puccini

La riapertura del Caffè Caselli-Di Simo è prevista per sabato 6 aprile, alle ore 11,30 e sarà affidata al concerto con arie di Puccini per soprano e pianoforte che si terrà in piazza Guidiccioni per ospitare il maggior numero di persone, il resto della programmazione, sarà invece dentro lo storico Caffè con eventi della durata di un’ora e una capienza massima, con l’eccezione delle mostre, di 40 persone che potranno prenotarsi gratuitamente alla Biglietteria del teatro del Giglio già da subito dopo Pasqua.

Il cartellone degli appuntamenti, poi, propone per venerdì 12 aprile l’inaugurazione della Mostra curata da Umberto Sereni dedicata a Giovanni Pascoli che sarà fruibile anche il sabato e la domenica.

Sabato 13 (ore 10,30) la prima presentazione del libro di Sereni "Il caffè Caselli. Un caffè nella storia di Lucca" e domenica 14 (ore 10,30) la presentazione docufilm di Sereni "Dedicato a Puccini".

L’Antico Caffè Di Simo aprirà nei giorni di venerdì, sabato e domenica fino al 26 maggio, proponendo una mostra, presentazioni di libri, concerti e recital legati in maniera precipua alla figura del Maestro Giacomo Puccini.

Le persone che vorranno partecipare agli eventi via via in programma, potranno farlo senza corrispondere nessun biglietto, ma prenotandosi alla Biglietteria del teatro del Giglio: le prenotazioni per i primi appuntamenti partiranno subito dopo Pasqua.