Si inaugura “Zoetica“ della scultrice lucchese Giulia Santarini

L’appuntamento è domenica alle ore 18, con un’introduzione musicale curata dagli studenti del Liceo Musicale Passaglia Federico Manicone e Eva Perin, quando si inaugura al Palazzo delle Esposizioni (in piazza San Martino) la mostra “Zoetica” della scultrice lucchese Giulia Santarini, a cura di Alessandro Romanini. Un’iniziativa che si colloca nell’ambito dell’approfondimento e della riscoperta di personalità degli artisti e delle personalità del territorio lucchese che la Fondazione Banca del Monte di Lucca e la Fondazione Lucca Sviluppo portano avanti con grande soddisfazione già da alcuni anni.

Giulia Santarini, lucchese di nascita e di appartenenza, vuole presentare alla città il suo “bestiario contemporaneo”, uno sguardo sul mondo animale e un’analisi sui suoi comportamenti in natura, atto a mettere in luce valori universali a cui l’uomo dovrebbe ispirarsi. Esseri che si muovono in gruppo in una dimensione comunitaria che li rende un monito al nostro individualismo, superando il concetto di distinzione e favorendo quello di appartenenza.

Nove opere realizzate con materiali di recupero in cui il movimento mette in atto il concetto a cui si vuole dare luce nella rappresentazione, osservando, con analisi critica, l’influenza che l’uomo ha su gli equilibri naturali. La mostra rimarrà aperta dal 4 febbraio al 2 marzo, ad ingresso libero dal martedì alla domenica con orario 15-19. Ulteriori informazioni: www.fondazionebmluccaeventi.it o [email protected].