Si fece male in area pubblica. Porta il Comune a giudizio

Si va in giudizio. Una signora cadde in un’area pubblica del territorio di Altopascio il 4 agosto 2022 e adesso, attraverso un legale del Foro di Prato, chiede il risarcimento danni. L’atto al Municipio di piazza Vittorio Emanuele è stato notificato il 24 luglio 2024, ma la delibera di giunta numero 123 è del 3 settembre scorso, affissa all’albo pretorio on line come prevedono i canoni dell’amministrazione trasparente. Niente conciliazione, il Comune è chiamato a presentarsi di fronte al Giudice di Pace a Lucca. La giunta quindi autorizza la costituzione in giudizio e la difesa. L’ente ha una polizza assicurativa con la Lloyd’s Company Insurance che, a sua volta, si avvale della società Lercari srl, la quale ha conferito incarico per la gestione della vertenza allo studio legale Ferrati di Milano. Una vicenda che va avanti da oltre due anni e che adesso, forse, troverà un finale, magari con un risarcimento, chissà. Si tratta di situazioni niente affatto nuove per la pubblica amministrazione. Anni fa una donna cadde sulle radici degli alberi di piazza Gramsci.

M.S.