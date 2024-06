Ultimi biglietti disponibili per la prima serata dell’edizione 2024 di “Si Fa Per Ridere! – Stand Up Comedy Festival (SFPR)” di Altopascio. Domani alle 22 in piazza Ricasoli, ad aprire la seconda edizione della rassegna comica - inserita nel calendario 2024 del Luglio altopascese - sarà Daniele Tinti, il famoso standupper che porterà in scena il suo irriverente spettacolo “Crossover”. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili online a link.dice.fm/gba797cb507c o possono essere acquistati anche direttamente in piazza Ricasoli la sera stessa dell’evento.