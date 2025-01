Si dimette un consigliere. Cambiano alcune deleghe. Novità in arrivo in giunta

Dimissioni di un consigliere e modifica di alcune deleghe di due assessori. Accade a Montecarlo dove, nell’ambito della lista "Per Montecarlo", del centrodestra, che ha vinto alle amministrative di giugno 2024, si è dimesso il consigliere di maggioranza Juri Nesti. La surroga è avvenuta attraverso l’ingresso nella massima assemblea cittadina di Tommaso Satini. Tutto ciò ha provocato, quasi per effetto domino, una diversa distribuzione delle deleghe per le assessore Veronica Della Nina e Giulia Centoni. La prima si occuperà di pubblica istruzione, politiche formative e territoriali, Pari Opportunità, gemellaggi, associazionismo, rapporti con il volontariato e con il Terzo Settore. La seconda, invece, di agricoltura e DOC di Montecarlo (tra l’altro rappresenta Montecarlo nell’ambito del direttivo regionale delle Città del vino), turismo, eventi di promozione sul territorio, sport e tempo libero, sviluppo economico, commercio ed artigianato.

Un ampio spettro di settori e di materie per entrambe. Gli altri due assessori sono Luca Galligani, con deleghe ad ambiente, trasporti, Protezione Civile e Ugo Lunardi, vice sindaco, con deleghe a salute, solidarietà sociale, promozione della famiglia, tutela degli animali domestici, valorizzazione dell’identità e della storia e delle tradizioni locali. Il centrodestra governa il paesino fondato da Carlo IV di Boemia dal 1999 e lo farà fino al 2029. Due mandati per Giuseppe Pieretti, dal 1999 al 2009; due per Vittorio Fantozzi, dal 2009 al 2019; uno per Federico Carrara, dal 2019 al 2024. Adesso Marzia Bassini, la seconda donna primo cittadino nella storia: la prima fu sua sorella Nicoletta nel 1990.

Massimo Stefanini