Si conclude oggi il festival d’autunno dell’associazione Cluster

Oggi alle ore 18, presso la Scuola di Musica Sinfonia, in via Nazario Sauro, si conclude il Festival di autunno dell’associazione Cluster. Saranno presentati interessanti libri sulla musica del presente appena pubblicati come quello, curato da Marco Giommoni e Renzo Cresti, recentemente presentato a Venezia e dedicato al grande compositore Iannis Xenakis. Seguirà l’illustrazione del libro di Marco Simoni, “Note di passaggio”, alla presenza anche dell’editore Stefano Mecenate.

Concluderanno il pomeriggio culturale la presentazione del volume di Marco Lombardi “Musica come pensiero” e quella del l ibro-intervista di Tommaso Tregnaghi a Stefano Giannotti, “Dialoghi”. In questo caso Giannotti illustrerà i brani citati nel suo libro. Coordina il professor Renzo Cresti. L’evento è a ingresso libero.